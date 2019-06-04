Iğdır'da binlerce kişi saat 05.16'da kılınan bayram namazı için camilere akın etti.



Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 500 kişi kapasiteli Hacı Hüseyin Çağlar Camii'nde de aşırı yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar, yer olmadığı için camiye giremedi ve bayram namazı kılamadı.



Bunun üzerine İmam Hüseyin Yeşil'den ikinci kez bayram namazı kıldırmasını istediler. İmam Yeşil de dışarıda kalan 20 kişi için ikinci kez bayram namazı kıldırdı.



İmam Hüseyin Yeşil, "İkinci kez bayram namazı kılmanın tuhaf tarafı yok. İkinci defa bayram namazı kılınabilir. Namazın zamanı güneş doğup yükseldikten sonra başlar, öğle namazı vaktine kadar devam eder. İki defa namaz kılmak ilk değil. Bir kaç yıldır biz iki ya da üç kez namaz kılıyoruz. Geç kalanlar var, yer bulamayanlar var. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin" dedi.



Namaz bitiminde vatandaşlar, cami avlusunda birbirleriyle bayramlaştı.

