Iğdır'ı fırtına vurdu

Iğdır'da etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin genelinde zaman zaman hızını artıran rüzgar nedeniyle sokak ve caddeler çöple doldu.

Iğdır'ı fırtına vurdu

’da öğleden sonra aniden etkisini artıran şiddetli rüzgar ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

dolayısıyla şehrin birçok yerinde çöp birikintileri oluştu.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

16. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, rüzgarın bölge genelinde hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildiği bildirildi.

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