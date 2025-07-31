Iğdır'ı fırtına vurdu
Iğdır'da etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin genelinde zaman zaman hızını artıran rüzgar nedeniyle sokak ve caddeler çöple doldu.
Iğdır’da öğleden sonra aniden etkisini artıran şiddetli rüzgar ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına dolayısıyla şehrin birçok yerinde çöp birikintileri oluştu.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, rüzgarın bölge genelinde hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildiği bildirildi.
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