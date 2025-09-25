İğneada açıklarında kurtarma operasyonu

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde Yakup Ürey ile iki tayfanın bulunduğu "Paşam-2" adlı balıkçı teknesi, Fener mevkisinde denize ağ attıktan bir süre sonra su almaya başladı.



Daha sonra yan yatmaya başlayan tekneye dolan suyu tahliye edemeyen Ürey, bölgedeki başka bir balıkçı teknesinden yardım istedi.



Balıkçılar, yardıma gelen balıkçı teknesiyle kurtarıldı. Su alan teknenin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.



İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.



Balıkçıların çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Ulaş, "Benzer kazaların yaşanmaması için tüm balıkçılarımızın, hava ve deniz şartlarını dikkate alarak seyre çıkması, tekne bakımlarını düzenli olarak yapması önemli. Unutmayalım, denizde ihmale yer yoktur, deniz tedbiri olmayanı affetmez." diye konuştu.