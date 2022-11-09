İğneada açıklarında "mayın" iddiası: Teknede patlama

İğneada'nın 3 mil açıklarında bir balıkçı teknesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.



Patlamanın ardından tekne sahibi Yaşar Bahtiyar, diğer balıkçılardan yardım istedi. Bölgeye gelen balıkçılar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, burun tarafından hasarlı tekneyi çekerek limana getirdi.



Patlamanın tekneye mayın çarpması sonucu yaşandığı iddia edilirken, ekipler teknede inceleme başlattı.



Kırklareli Valisi Birol Ekici, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Ekici, AA muhabirine, ekiplerin teknede incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.



Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade eden Ekici, "Şu anda patlamanın kaynağı belirsiz olduğu için ne olduğu konusunda henüz bir şey söylemek için çok erken. Ancak incelemelerimiz sonunda daha detaylı açıklama yapacağım. Teknemiz burada ama ön tarafında bir hasar var. "diye konuştu.



Tekne sahibi Bahtiyar da limana 3 mil kala patlama sesi geldiğini belirtti.

Tekneden barut kokuları geldiğini dile getiren Bahtiyar, "Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verdik, yakınımızdaki teknelerden yardım istedik. Sağ olsunlar geldiler, bağladılar. Bizi limana kadar getirdiler." dedi.