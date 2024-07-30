İğneada’daki sel felaketi davasında reddi hakim talebine ret

Kırklareli’nin Demirköy ilçesindeki İğneada’da 6 kişinin can verdiği sel felaketine ilişkin yargılama sürüyor. Davanın üçüncü duruşmasında, reddi hakim talebinin reddine karar verildi.

İğneada’daki sel felaketi davasında reddi hakim talebine ret

İğneada’da 6 kişnin yaşamını yitirdiği felaketine ilişkin yargılamada yeni bir gelişme yaşandı.

Geçen sene Demirköy ilçesinde meydana gelen selde yıkılan ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme ile ilgili görülen üçüncü duruşmada katılan G.S’nin avukatı Şahin Gökbulut reddi hakim talebinde bulundu.

heyeti talebi değerlendirmek için 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

G.S’nin avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, mahkeme başkanının tarafsızlığını yitirdiği iddia edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi, talebi görüşerek karara bağladı.

Mahkeme heyeti G.S’nin talebini reddetti.

Mahkeme heyetinin değerlendirmesinde, “Hakkında reddi hakim talebinde bulunulan mahkeme başkanının sanıklar ve dosyadaki diğer taraflar ile herhangi bir irtibat ve iltisakının bulunduğuna, şahıslarla tanışıklığının söz konusu olduğuna ilişkin olguların mevcut olmadığı anlaşılmış olup katılan vekilinin red talepleri tarafsızlığı şüpheye düşürecek halleden olmadığı kanaatine varılarak hakim reddi talebi oy birliği reddine karar verilerek hüküm kurulmuştur.” denildi.

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