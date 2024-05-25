İğneada'daki sel felaketinde keşif kararı

İğneada'daki 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde yargılamalar devam ediyor.



Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu sanık Bülent Bayrak'ın savunması sırasında gerginlik yaşandı.



Bayrak'ın selde iki yakınını kaybeden Safiye Yaşa'ya "Kızının ölümü üzerinden dans ediyorsun" demesi üzerine tartışma çıktı.



Duruşmaya bir süre ara verildi.



Daha sonra diğer sanıklar dinlendi. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Tutuklu sanığın tutukluluk haline devamına, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.



Ayrıca olay yerinde teknik heyet tarafından keşif yapılmasına karar verildiği açıklandı.