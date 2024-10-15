İğneada'daki sel felaketinde yeni soruşturma

İğneada'daki selde hayatını kaybeden tesis çalışanının öldürüldüğü iddiasına soruşturma başlatıldı.



Selde yaşamını yitirenlerden Mihriban Bağışlar'ın annesi müşteki Safiye Yaşa, kamp çalışanı Ümit Solmaz'ın öldürüldüğünü iddia ederek, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.



Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Solmaz'ın cesedine ilişkin ayrıntılı rapor istendi. Raporda Solmaz'ın öldürüldüğüne ilişkin şüpheli bir bulguya rastlanmadığı bilgisi yer aldı.



Soruşturma kapsamında Solmaz'ın kullandığı ileri sürülen iki cep telefonuna ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na HTS kayıtlarının araştırılması ve GSM operatörlerine müzekkere yazıldığı öğrenildi.



YENİDEN İFADESİ ALINDI



Ayrıca soruşturma kapsamında kamp çalışanlarından N.G'nin yeniden savcılık tarafından ifadesi alındı.



NE OLMUŞTU?



Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde, 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde, tesis çalışanı Ümit Solmaz, tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek, Selman ve Mihriban Bağışlar ile Suna Duman hayatını kaybetmişti.



İşletmeci Bülent B.'nin de aralarında olduğu 4 sanığın Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları sürüyor.