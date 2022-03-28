İğneadalı balıkçı mayını nasıl fark ettiğini anlattı: 200 metreye kadar yaklaştık

İğneadalı balıkçı Çağrı Martin, mayını nasıl fark ettiğini anlattı.



Martin, denize ağ serdikleri bölgenin yaklaşık 200 metre ilerisinde mayın olduğunu fark ettiklerini söyledi.



Hemen durumu yetkililere bildirdiklerini ifade eden Martin, çok korktuklarını aktardı.

"200 METREYE KADAR YAKLAŞTIK"



Haber vermelerinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geldiğini anlatan Martin, şunları kaydetti:



"Büyük bir mayın, panikledik, hemen haber verdik telsizden. Sahil Güvenlik geldi, deniz uçağı geldi, bizi uzaklaştırdılar. Bugün denize çıkmamız da yasaklandı. Can güvenliğimiz açısından iyi değil çıkmamız. Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik, 200 metre kalmıştı ki hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik, herkesi uyardık buraya yaklaşmayın diye."

"SEZONU KAPATTIK DİYEBİLİRİZ"



Balıkçı Erman Can Günay da mayın nedeniyle 3 gündür endişe yaşadıklarını dile getirdi.



Balıkçı arkadaşlarının anonsu ile denizde mayın bulunduğunu öğrendiklerini dile getiren Günay, "Sıkıntılı bir durum. Sezonu artık kapattık diyebiliriz. Mayının nereden geleceğini bilemeyiz, her türlü sıkıntılı durumdayız. Biz mayını görmedik ama gören arkadaşımızın yakınındaydık, çok uzakta değildik" ifadelerini kullandı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tespit edilen mayının SAS timlerinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

VİDEO: BOĞAZ'DA MAYIN TEHLİKESİ SÜRER Mİ?