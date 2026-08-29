İHA pilotluğuna başvurular yüzde 367 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , 2026 yılının başından bu yana 237 bin 40 kişinin İHA pilotu olmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Uraloğlu, geçen yılın aynı dönemine göre başvuruların yüzde 367 arttığını belirtti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yürütülen İHA Kayıt Sistemi'ne ilişkin bilgi veren Uraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı alanlarda kullanımının arttığını söyledi.

5 BİN 300 YENİ İHA KAYIT ALTINA ALINDI

Yılın başından bu yana 5 bin 300 yeni İHA'nın kayıt altına alındığını belirten Uraloğlu, 28 Ağustos 2026 itibarıyla sistemde kayıtlı İHA sayısının 94 bin 230'a ulaştığını bildirdi.

LİSANSLI İHA PİLOTU SAYISI 1,8 MİLYONU AŞTI

Uraloğlu, İHA Kayıt Sistemi'nde pilot lisansına sahip kişi sayısının ise 1 milyon 845 bin 456'ya yükseldiğini açıkladı.