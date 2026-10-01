İHA tespit etti: Lastik bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın ’ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik botta tespit edilen 4’ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik İHA’sının denizde hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirlemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-74 sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 19 Etiyopya, 14 Somali ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerden 4’ünün çocuk olduğu belirtildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) gönderildi.