İhbar üzerine takip edildi, TIR'dan kilolarca uyuşturucu çıktı

İçişleri Bakanlığı , Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; sürücülüğünü yabancı uyruklu şüphelilerin yaptığı bir TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi ve iki şüpheli yakalandı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz." ifadeleri yer aldı.