İhbara giden polise ateş eden şüpheliye gözaltı

Polise saldırı haberi bu sefer de Şanlıurfa'dan geldi. Siverek ilçesinde aile içi kavgaya müdahaleye giden polise ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

İhbara giden polise ateş eden şüpheliye gözaltı

Polise yönelik şiddet ve saldırı haberleri gelmeye devam ediyor.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde aile içi kavga olduğuna yönelik ihbara giden polis ekipleri, havaya ateş eden M.K'ye "teslim ol" çağrısı yaptı.

Polise ateş eden M.K'nin tabancasından çıkan mermi polis aracına isabet etti.

Ekipler, ikna ettiği saldırganı gözaltına aldı.

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