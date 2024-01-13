Ihlamur Terası beyaz gelinliğini giydi

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilerek koruma altında olan Yenice ormanları dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yenice Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde bungalov evlerinin bulunduğu Ihlamur Terası'nın da beyaz gelinliğini giymesiyle beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

