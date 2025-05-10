Ihlara'da balonlar anneler için havalandı

Ihlara Vadisi'nde valilik öncülüğünde gerçekleştirilen sıcak hava balonu uçuşuyla anneler, Melendiz Çayı, Ihlara Vadisi, kaya oyma evler, Selime Katedrali ve Hasandağı'nın manzarasına karşı gökyüzüne uçtu.

"ANNELERİMİZ ÇOK KUTSALDIR"

Anneler ile birlikte uçan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Anneler Günü'nde annelerimize bir sürpriz yapalım dedik. Özellikle çiftçi ve esnaf annelerimize böyle bir sürpriz yaptık." diye konuştu.

Güzel bir Anner Günü hediyesi aldıklarını söyleyen Serpil Çevik ise, "Çok heyecanlıyız, ilk kez biniyoruz. 4 çocuk annesiyim, çok heyecanlandım" diye konuştu.