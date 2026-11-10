İhraç edilen beş eski teğmene dava
10.11.2026 08:31
"İftira" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmene iftira suçlamasıyla dava açıldı. Beş ismin dört yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
TSK'dan ihraç edilen beş teğmen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Teğmenler, ihraç sürecinde disiplin kurulu üyelerine baskı yapıldığını dile getirmişti.
Bu suç duyurusunun ardından, TSK'dan ihraç edilen beş isim hakkında iftira suçlamasıyla başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı.
Dört yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Davanın ilk duruşması 9 Şubat 2027'de görülecek.
NE OLMUŞTU?
30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlarını çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, beş teğmen ve üç komutan hakkında "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Ayırma Cezası" verilmişti.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli toplantısında alınan cezanın ardından teğmenler, ihraç sürecinde kurul üyelerine baskı yapıldığı ve oyların değiştirildiği iddiasıyla hukuki süreç başlatmıştı.