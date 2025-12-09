İhracı istenen CHP'li milletvekili Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa etti

CHP yönetimi, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın partiden ihracı için harekete geçti.

Çakır, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildi.

Hasan Ufuk Çakır, milletvekili olduğu için konu Parti Meclisi'nde görüşülecek. Buradan Çakır'ın disiplin kuruluna sevk kararı çıkarsa da partiden ihraç edilip edilmeyeceğine kurul karar verecek.

Hasan Ufuk Çakır bir süre önce Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kendisi ile ilgili iddialara sessiz kalındığı gerekçesiyle CHP'li milletvekillerini protesto etmişti.

ÇAKIR CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Çakır, ihraç talebi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Hasan Ufuk Çakır paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”

CHP'DEN AÇIKLAMA

Bu arada CHP'nin yeni MYK üyeleri, 39. Olağan Kurultayı'nın ardından ilk kez Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre de, son dönemde partiye yönelik ifadeleri sebebiyle CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini bildirdi.