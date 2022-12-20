İhsas-ı rey ne demek?

Gündemdeki haber ardından "ihsas-ı rey " teriminin anlamı merak konusu oldu. Sözlükte “gözle görmek” yanında “akıl gözüyle görmek, kalp gözüyle görmek; bilmek, anlamak; düşünmek, zannetmek” gibi mânaları bulunan, ayrıca “görülen şey, düşünülen şey, şahsî kanaat, eğilim” gibi mânalara gelen re’y kelimesi, dinî literatürde geniş ve dar kapsamlı kullanımları olan bir terimdir. Peki, ihsas-ı rey ne demek?

İhsas-ı rey ne demek?

İhsas-ı Rey ise "oyunu / tarafını belli etme" olarak tanımlanan hukuki terim. Bu kavrama göre, herhangi bir zaruri durum olmamasına rağmen, yargıcın görmekte olduğu yargılamada, hükümden önce görüşünü doğrudan veya dolaylı olarak belli etmesiyle birlikte konuya tarafsız ve önyargısız yaklaşamayacağı kabul edilir.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜĞÜNDE İHSAS VE İHSAS-REY TERİMLERİ

İhsas: Kapalıca anlatım, hissettiriş.

İhsas-ı Rey: Tarafını belli etmek 2- Hakimin devam etmekte olan davaya ilişkin görüşünü ( kararını ) belli ederek davanın seyrini etkilemesidir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...