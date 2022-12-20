İhsas-ı rey ne demek?

İhsas-ı Rey ise "oyunu / tarafını belli etme" olarak tanımlanan hukuki terim. Bu kavrama göre, herhangi bir zaruri durum olmamasına rağmen, yargıcın görmekte olduğu yargılamada, hükümden önce görüşünü doğrudan veya dolaylı olarak belli etmesiyle birlikte konuya tarafsız ve önyargısız yaklaşamayacağı kabul edilir.



ADALET BAKANLIĞI HUKUK SÖZLÜĞÜNDE İHSAS VE İHSAS-REY TERİMLERİ



İhsas: Kapalıca anlatım, hissettiriş.



İhsas-ı Rey: Tarafını belli etmek 2- Hakimin devam etmekte olan davaya ilişkin görüşünü ( kararını ) belli ederek davanın seyrini etkilemesidir.