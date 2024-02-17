II. Mehmet Operası 24 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak

İDOB, 24 Şubat Cumartesi akşamı Gioachino Rossini'nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen 'II. Mehmet' (Maometto II) operasını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahneye koyacak. Eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet'in Venedik Cumhuriyeti hakimiyetindeki Eğriboz adasını kuşatması (1470) sırasında aşık olduğu Anna'nın hikayesini konu alıyor.

Türkiye'de ilk olarak 3 Kasım 1990'da AKM'de Türkçe sahnelenen eser, 34 yıl sonra orijinal dilinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden seyirci karşısına çıkıyor. Eserde II.Mehmet rolünü Burak Bilgili ve Doğukan Özkan, Anna rolünde Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay, Calbo rolünde Barbora Hitay, Asude Karayavuz ve Esen Demirci, Paolo Erisso rolünde Mert Süngü ve Ufuk Toker, Condulmiero rolünde Berk Dalkılıç ve Yoel Keşap, Selim rolünde ise Hazal Ata ve Anıl Önder dönüşümlü olarak rol alıyor.



Eserin dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Ahmet Defne hazırladı. İDOB Korosunu Paolo Villa'nın yönettiği eserde, koreografiyi ise Nil Berkan üstlendi.

Eserin orkestra şefliğini dünyaca ünlü İtalyan orkestra şefi Alessandro de Marchi üstleniyor. İDOB, eserde hem Maestro Alessandro De Marchi hem de İDOB Orkestrası'nın değerli opera ve bale şeflerinden biri olan Zdravko Lazarov yönetiminde Rossini'nin müziğini sanatseverlere ulaştırmaya hazırlanıyor. Eserin rejisi ise dünyanın en önemli opera sahnelerinde sahneye koyduğu çok sayıda başarılı eserle ün kazanmış, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde daha önce "Prima la Musica e Poi Le Parole", "Der Schauspieldirektor" ve "Falstaff" operalarını sahneye koyan Renato Bonajuto ait.

