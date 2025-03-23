İkametinde silah bulunduran şüpheli yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, ikametinde çok sayıda silah ve bıçak bulunduran şüpheli yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.G'nin (46) kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 59 tabanca fişeği, 8 kurusıkı tabanca fişeği, 971 tüfek fişeği, 32 sivri uçlu oluklu bıçak, kama ve muşta ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Z.G, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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