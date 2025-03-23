İkametinde silah bulunduran şüpheli yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.G'nin (46) kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, yaptıkları aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 59 tabanca fişeği, 8 kurusıkı tabanca fişeği, 971 tüfek fişeği, 32 sivri uçlu oluklu bıçak, kama ve muşta ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan Z.G, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

