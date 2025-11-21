İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunan 2 şüpheli gözaltında
21.11.2025 21:32
Son Güncelleme: 21.11.2025 21:32
DHA
Fatih’te Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunduğu tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.