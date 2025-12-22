İkbal Uzuner'in mezarı başındaki uygunsuz hareketlere 2 yıl 8 ay hapis istendi

İkbal Uzuner'in mezarı başında 19 Kasım 2025'de tarihinde surlarda uygunsuz hareketlerde bulunulması olayına ilişkin 15'er yaşındaki 3 suça sürüklenen çocuğa yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ö.D., Ö.E.E. VE Y.A suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer aldı.

Katil Semih Çelik'e benzemek için çaba harcadıklarını anlatan şüpheliler detayları aktardı. Cinayetlerin işlendiği tarihte Semih Çelik'in üzerindeki kıyafetin bir benzerini bulup giydiklerini, önce surların bulunduğu yere gittikleri, Ö.D.'nin saçını katilinki gibi şekillendirerek sırt üstü yattığı, bu haldeyken kendilerini ve surları kayda aldıkları, videoyu da katil Çelik'in kullandığı aynı şarkıyla sosyal medyada paylaştıkları bilgileri paylaşıldı.

İddianamede Ö.D.'nin ağzında sigarayla alaycı tavırlar sergileyerek cinsel organını İkbal Uzuner'in mezar taşına yaklaştırdığı sırada Ö.D. ile Ö.E.E.'nin mezara su döktüklerinin aktarıldığı iddianamede, bu anlara ilişkin videoyu da sosyal medyada ‘boğuldu' şeklinde paylaştıkları, aynı zamanda bu hareketlerle ibadethane ve mezarlıklara zarar verme suçunu da işlediklerine dair detaylar da yer aldı. Suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan şüpheliler hareketlerin cinsel bir anlamda olmadığını olayların bu duruma gelmesinden pişman olduklarını aktardı.

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuklar Ö.D., Ö.E.E. ve Y.A.'nın ‘kişinin hatırasına hakaret', ‘suçu ve suçluyu övme' ve ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından toplamda 5'er aydan 2'şer yıl 8'er aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.