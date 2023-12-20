İK’da yapay zeka ile insan iş birliği

Artık tek bir şirkete bağlı çalışanlar yerine projelere ya da faaliyetlere bağlı insanlara dönüşeceğimizi belirten Seda Erdem Yılmaz, “Bir satıcı belki birçok şirketin ürününü satabilecek ya da hizmetini verebilecek.

Şirketten bağımsız olarak birden çok kuruma hizmet veren ve tabi bunu yaparken de doğal olarak dijital imkanlardan faydalanılan bir iş modeline doğru daha da evrileceğiz. Teknolojiyi ivmelendirecek yine insandır. Teknolojideki en büyük boşlukta sözlerin başından bu yana vurguladığım insanın duygusudur. Teknolojideki bu boşluğu kapatmak yönünde dijital dönüşüm parametreleri de evrilecek diye düşünüyorum.

Örneğin; adaylarla görüşmeler video olarak kaydediliyor. Yapay zeka mesela 3 numaralı aday 5. soruya daha iyi cevap verdi diyor. Hem içeriğe hem duyguya bakıyor. Samimiyet ölçülmeye çalışılıyor. Biz de aslında bu duyguları dijital dönüşüm projelerimize aktarmak konusunda çalışanlarımızla fikirler geliştirmekte azimliyiz. Yapay zeka ile CV tarama ve skorlama projesi üzerinde de ARGE ekibimizle ortak proje yürütüyoruz” diye konuştu.



Ata Grubu Teknoloji Şirketleri’ne değinen Seda Erdem Yılmaz, şunları anlattı:

“ATP, Tıkla Gelsin ve Fiyuu’yu kapsıyor. ATP kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu kritik misyonlar için platform, yazılım ve hizmetleri geliştiren lider teknoloji şirketlerinden biri. Müşterileri için stratejik bir çözüm ortağı olarak hareket ediyor. Tıkla Gelsin e-ticaret platformumuz. Fiyuu ise hızlı teslimat platformu. Ödül Bu sene 2023 yılının en etkili 50 insan kaynakları liderlerinden biri seçildim.

Bu başarının arkasında ekip çalışması var. İşini tutkuyla yapan harika bir insan kaynakları ekibim var. Biz insan kaynaklarının başarısının şirketin başarısının başlangıç noktası olduğuna inanıyoruz. Bu ödülü tüm Ata Grubu Teknoloji Şirketleri ailesi adına aldım.”