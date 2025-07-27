İki aile arasında gürültü kavgası: Polis kaskıyla komşusuna saldırdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, iki komşu aile arasında çocukların gürültüsü nedeniyle gerginlik yaşandı.

Taraflardan biri, diğer ailenin çocuğuna tepki gösterince çocuk da durumu ailesine iletti. İki aile aşağı inip karşı karşıya geldi.



Vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine motosikletli polis ekipleri geldi.

İki tarafı sakinleştirmek ve olayı dağıtmak isteyen ekipler bir anda kargaşanın içinde kaldı.

Taraflar birbirine tekme yumruk saldırmaya başladı. Bir kişi, polisin motosikletteki kaskını alarak komşusunun kafasına vurmaya başladı.

Ortalık savaş alanına döndü. Takviye ekiplerin gelmesiyle olay kontrol altına aldı. İki taraf birbirinden şikayetçi olurken yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.