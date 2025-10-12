İki aile arasında silahlı kavga

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki aile arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine vücutlarına saçma isabet eden C.D. ve E.A. yaralandı.

KÜÇÜK ÇOCUK DA YARALANDI

Bu sırada bir evin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki B.N. de çıkan saçmalar sonucu yaralandı.

Küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla Balıkesir'deki bir hastaneye, diğer yaralı 2 kişi ise Ayvacık ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

