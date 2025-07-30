İki aile birbirine girdi: 1'i ağır 3 yaralı

Elazığ Abdullah Paşa Mahallesi'nde iki ailenin aüyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1'i ağır 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.



Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.