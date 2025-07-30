İki aile birbirine girdi: 1'i ağır 3 yaralı

Elazığ'da iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumu ağır.

İki aile birbirine girdi: 1'i ağır 3 yaralı

Abdullah Paşa Mahallesi'nde iki ailenin aüyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1'i ağır 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...