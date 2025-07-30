İki aile birbirine girdi: 1'i ağır 3 yaralı
Elazığ'da iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumu ağır.
Elazığ Abdullah Paşa Mahallesi'nde iki ailenin aüyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1'i ağır 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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