İki aile silahlı kavgaya tutuştu: Ölü ve yaralılar var

Iğdır'da kent merkezinde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen Kalkan ve Baktemur aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı.



Daha sonra Tuzluca ilçesine bağlı Katırlı köyünde karşılaşan grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Silahla vurulan Osman Kalkan ve Çetin Kalkan olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulanslarla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.