İki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 4 ölü

Manisa'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, olay, saat 11.00 sıralarında Salihli'ye bağlı Eldelek Mahallesi'nde meydana geldi.

Bekir K. (57) ve Galip K. (57) isimli 2 kardeş ile daha önceden aralarında mera yüzünden husumet bulunan Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı (63) ve Halil Mısırlı (41) isimli kişiler arasında tartışma çıktı.



CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞTI

Tartışma sonucunda ceza evinden yeni çıkan Hasan Mısırlı, Bekir K.’yu (57) bıçakla yaraladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Galip K. yanında bulunan av tüfekle Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı’yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Hasan Mısırlı’nın ceza evinden yeni tahliye olduğu öğrenildi.



Hafif şekilde yaralanan Bekir K. ile Galip K. olayda kullanıldığı tespit edilen av tüfeği ile birlikte yakalandı.



Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.