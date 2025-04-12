İki araç buz tutan yolda kafa kafaya çarpıştı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, Mudurnu ilçesi Büyük Cami Mahallesi TOKİ konutlarına gidiş güzergahında bulunan Mudurnu Deresi üzerindeki köprüde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. idaresindeki minibüs ile Soner K. yönetimindeki otomobil, köprü girişinde kafa kafaya çarpıştı.
Yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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