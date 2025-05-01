İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Giresun'dan kaza haberi geldi.

Doğankent ilçe merkezinden Kürtün istikametine seyir halinde olan F.Ö. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen E.E. idaresindeki araç, dün gece saatlerinde ilçe merkezindeki Işıklar mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

E.E.’nin kullandığı araçta bulunan Mustafa Kabadayı, Arda Zeki Patan ve A.P., araçta sıkıştı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğankent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Mustafa Kabadayı ve Arda Zeki Patan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan F.Ö., E.E. ve A.P.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.