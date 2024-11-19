İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaşındaki bebek yaralandı

Merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde seyreden Mustafa Kemal A. idaresindeki otomobil ile, 4. Kültür Sokak'tan Huzur Caddesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Ç. idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari kamyonet yan yatarken, 3 yaşındaki A.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan 3 yaşındaki A.E., tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.