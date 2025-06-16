İki araç kafa kafaya çarpıştı: Anne ile oğlu yaşamını yitirdi

Çanakkale Ezine'den Geyikli istikametine seyir halindeki Şaban Yılmaz'ın (41) kullandığı ticari araç, Aladağ köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Erol Uysal (46) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücülerden Erol Uysal ile yanında bulunan annesi Hatice Uysal hayatını kaybetti.



Yaralanan diğer sürücü Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

