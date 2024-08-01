İki araç kafa kafaya çarpıştı: Biri ağır 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışma olan yolda, hafif ticari araç ile motosikletin kafa kafaya çarpışı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı: Biri ağır 2 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi.

İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu Ahmad B.'nin (18) kullandığı motosiklet, Adem G. (44) yönetimindeki hafif ticari araçla çalışma nedeniyle daralan yolda kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ile hafif ticari araçtaki Fatma Y. (52) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Ahmad B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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