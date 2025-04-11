İki araç kafa kafaya çarpıştı: İki ölü, iki yaralı
Otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada biri öğretmen, iki kişi öldü, iki öğretmen de yaralandı. Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yolbaşı Mahallesi’nde İsa Kıllı yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Seyfettin Çimen’in kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası hafif ticari araçta yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yanan hafif ticari araca müdahale ederek yangını söndürdü.
İKİ ÖLÜ, İKİ YARALI
Ekiplerin yaptığı kontrolde, İsa Kıllı ile otomobildeki öğretmen Mustafa Kadan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Seyfettin Çimen ile Kübra İnci ise ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yadnan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Gaziantep İslahiye
- İtfaiye