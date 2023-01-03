İki aracın çarptığı kadınlardan biri yaşamını yitirdi, biri ağır yaralı

Adana Yüreğir'de yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına önce otomobil ardından da bir hafif ticari araç çarptı. Kazada kadınlardan biri hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı. Olayla ilgili iki sürücü gözaltına alındı.

İki aracın çarptığı kadınlardan biri yaşamını yitirdi, biri ağır yaralı

'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı iki kadından biri yaşamını yitirdi, biri ağır yaralandı.

Girne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife İlhan ile Elif İlhan'a, sürücüsü öğrenilemeyen 01 CVP 29 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu kadınlar yola savruldu.

Aynı yönde seyreden N.İ. yönetimindeki 01 AGE 709 plakalı hafif ticari araç da kadınlara çarptı.

İki aracın çarptığı kadınlardan biri yaşamını yitirdi, biri ağır yaralı - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Elif İlhan olay yerinde hayatını kaybetti, Nazife İlhan ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazife İlhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücüler polis ekiplerince gözaltına alındı.

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