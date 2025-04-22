İki arkadaş tartıştı, iki metre yükseklikten düştü
Alkollü olduğu iddia edilen kişi, arkadaşı ile tartışmasında iki metre yüksekliğindeki duvardan düşerek ağır yaralandı.
Denizli'nin Kale ilçesinde A.A. (52) alkol aldıktan sonra K.U.'ya ait olduğu öğrenilen kahvehaneye gitti.
Burada henüz bilinmeyen bir nedenle O.E. (48) ile tartışmaya başladı.
İKİ METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
İkili arasındaki tartışma sırasında A.A., O.E.'ye bıçak çekti, ardından O.E.'nin itmesi sonucu 2 metre yüksekliğindeki yerden düştü.
AĞIR YARALANDI
Düşme sonucu başından ağır yaralanan A.A. yerinden kalkamadı. Yerde kanlar içinde gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan A.A. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan A.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken O.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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