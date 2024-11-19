İki arkadaşın alkol eğlencesi facia ile sonuçlandı

Kocaali-Akçakoca D-010 kara yolunda Halil Topaloğlu, Akçakoca istikametinde ilerlemekte olan Z.E. kontrolündeki ‘patpat’ olarak tabir edilen tarım aracından yola düştü.

Yoluna devam eden sürücü Z.E. bir süre sonra arkadaşının araçta olmadığını fark etti. Geri dönen Z.E., arkadaşının yerde hareketsiz yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Topaloğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İki arkadaşın alkollü olduğu öğrenilen olaya ilişkin sürücü Z.E. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

