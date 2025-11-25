İki ay sonra emeklilik hayali kuran adamın acı ölümü
25.11.2025 12:25
AA
İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak Limanı'nda bir işçi çalıştığı geminin ambarına düşerek hayatını kaybetti.
Limanda görevli Reşat Doğan (57), yük gemisinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek tutunduğu korkuluktan geminin ambarına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
ACI AYRINTI
Ailesinin Elazığ'da olduğu, kentte tek başına yaşadığı belirtilen Doğan'ın emeklilik planı kurduğu, 2026 yılının Ocak ayında iş arkadaşlarına emekli olacağını söylediği öğrenildi.