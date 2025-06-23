İki aydır haber yok: Güzel İzmir'in sinyali Gazze açıklarında kesildi
İzmir'de yaralı halde bulunup tedavi sonrası denize bırakılan Güzel İzmir isimli caretta carettanın sinyali kesildi. 16 ayda 4 bin kilometre yol kateden Güzel İzmir'den son sinyal, Gazze açıklarında alınmıştı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi, caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor.
Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor.
2024 yılında İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına "Güzel İzmir" adı verildi.
DEKAMER'de tedavi edilen iribaş cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Aralık 2023'te denize bırakıldı.
Güzel İzmir, geçen sürede 4 bin kilometre yol katederek Gazze açıklarına ulaştı.
Caretta carettanın rotasını gösteren harita, 25 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.
İKİ AYDAN BU YANA HABER ALINAMIYOR
Nisan ayında sinyali kesilen Güzel İzmir'den iki aydan bu yana haber alınamıyor.
DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Güzel İzmir'in cihazı yaklaşık 16 aydır aktif şekilde veri iletiyordu, bu oldukça iyi bir performans." dedi.
Cihazdan aldıkları sinyalin kesildiğini ifade eden Kaska, "Bunun ilk nedeni, cihazın pilinin bitmiş olma ihtimali. İkinci bir ihtimal ise Gazze'de yaşanan savaş." ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hayvanlar
- Caretta Caretta
- Gazze