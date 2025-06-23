İki aydır haber yok: Güzel İzmir'in sinyali Gazze açıklarında kesildi

DEKAMER'de tedavi edilen iribaş cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Aralık 2023'te denize bırakıldı.

Güzel İzmir, geçen sürede 4 bin kilometre yol katederek Gazze açıklarına ulaştı.

Caretta carettanın rotasını gösteren harita, 25 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

İKİ AYDAN BU YANA HABER ALINAMIYOR

Nisan ayında sinyali kesilen Güzel İzmir'den iki aydan bu yana haber alınamıyor.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Güzel İzmir'in cihazı yaklaşık 16 aydır aktif şekilde veri iletiyordu, bu oldukça iyi bir performans." dedi.

Cihazdan aldıkları sinyalin kesildiğini ifade eden Kaska, "Bunun ilk nedeni, cihazın pilinin bitmiş olma ihtimali. İkinci bir ihtimal ise Gazze'de yaşanan savaş." ifadelerini kullandı.