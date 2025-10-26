İki aylık bebeğini parkta bırakıp kaçtı

Cemaliye Mahallesi'ndeki bir parka gelen G.K., iki aylık erkek bebeğini parkta oturan B.İ.'nin kucağına bırakıp, eşinin gelip bebeği alacağını söyleyerek uzaklaştı.



Bir süre bekleyen B.İ.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık kontrolleri yapılan bebek, daha sonra koruma altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI



Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kimliğini belirlediği şüpheli kadını yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen G.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.