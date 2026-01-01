İki aylık bebek açlıktan öldü. Anne, baba, dede ve anneanne gözaltında
01.01.2026 14:54
Son Güncelleme: 01.01.2026 15:09
AA
İstanbul'un Fatih ilçesinde, yaşamını yitiren iki aylık bebeğin beslenmediği tespit edildi. Anne ile nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası, aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alındı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 30 Aralık 2025 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Y.Y. (20) iki aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını söyledi.
Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
3,2 KİLO DOĞDU, ÖLDÜĞÜ GÜN 2 KİLOYDU
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.
Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.
“KASTEN ÖLDÜRME” SUÇLAMASIYLA GÖZALTI
Y.Y.'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.