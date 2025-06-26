İki aylık hamile kadının şüpheli ölümü

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve iki aylık hamile olduğu öğrenilen Emel Akbaş Bayhan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep 'te iddiaya göre, Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan 38 yaşındaki Emel Akbaş Bayhan, 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B. ile oturdukları evin üçüncü katından aşağı düşmüş halde bulundu.

CİNAYET İDDİASI

Cenazeyi teslim alan yakınları ise olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu.

Aile, Emel Akbaş Bayhan'ın eşi M.Ş.B. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve daha önce uzaklaştırma kararı alıp bir süre sonra tekrar beraber yaşamaya başladıklarını iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili intihar ya da cinayet şüphesi ile geniş çaplı soruşturma başlatılırken, karakolda ifadesine başvurulan koca M.Ş.B. ise daha sonra serbest bırakıldı.