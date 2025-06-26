İki aylık hamile kadının şüpheli ölümü
Gaziantep'te 1,5 yıllık evli ve iki aylık da hamile olduğu öğrenilen kadın, eşiyle oturduğu evin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Kadının ailesi ise kocasından şikayetçi olarak cinayet iddiasında bulundu.
Gaziantep'te iddiaya göre, Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan 38 yaşındaki Emel Akbaş Bayhan, 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B. ile oturdukları evin üçüncü katından aşağı düşmüş halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve iki aylık hamile olduğu öğrenilen Emel Akbaş Bayhan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
CİNAYET İDDİASI
Cenazeyi teslim alan yakınları ise olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu.
Aile, Emel Akbaş Bayhan'ın eşi M.Ş.B. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve daha önce uzaklaştırma kararı alıp bir süre sonra tekrar beraber yaşamaya başladıklarını iddia etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili intihar ya da cinayet şüphesi ile geniş çaplı soruşturma başlatılırken, karakolda ifadesine başvurulan koca M.Ş.B. ise daha sonra serbest bırakıldı.
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