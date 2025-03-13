İki ayrı halı sahada iki ayrı ölüm

İstanbul ’da halı saha maçı yapan 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan, fenalaşarak yaşamını yitirdi. Olay, 27 Şubat 2025 tarihinde saat 23:00 sıralarında Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesi’ndeki halı sahada meydana geldi. 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan isimli genç, maç sırasında aniden düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yelkenbasan’ı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Yelkenbasan yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İKİNCİ ÖLÜM SANCAKTEPE’DE



Bir diğer olay ise Sancaktepe ilçesinde yaşandı.



Abdurrahmangazi Mahallesi’nde arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 17 yaşındaki Hasan Yalavaç fenalaşarak yere düştü.



Yalavaç’ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları yardımına koşarak durumunu kontrol ettikten sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.



İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yalavaç'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Üç hafta arayla yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.