İki ayrı rahimden aynı anda iki bebek dünyaya getirdi

İstanbul'da bir kadın iki rahimde aynı anda iki bebek dünyaya getirdi. 2015 yılında dünya evine giren Elif(30) ve Emre Kaş(31) çifti, evlendikten sonra bebek sahibi olmak istedi.

Anne-baba olmak isteyen genç çift, evliliklerinin birinci yılında doğal yolla gebelik oluşmayınca doktora başvurdu. 6 yıl içinde 3 kez aşılama 2 kez de tüp bebek tedavisi gören çiftin doğal yollarla oluşan gebeliği de düşükle sonuçlandı.

Bebek sahibi olabilmek için yılmayan, çocuk arzusundan vazgeçmeyen genç çift, yıllar sonra müjdeli haberi aldı. Kontrollerde Elif Kaş’ın rahminin doğuştan çift boynuzlu (bikornuat uterus) olduğu da ortaya çıktı.



HEM KORKUYU HEM HEYECANI AYNI ANDA YAŞADILAR



Bebeğin gelişimini öğrenmek için heyecanla doktor yolunu tutan çift, duydukları karşısında şoke oldu. Genç kadın, tek embriyo transfer edilmesine rağmen iki rahminde de ayrı gebelik oluştuğunu öğrendi. Bebeklerden biri tüp bebek tedavisi sonucu oluşmuşken diğer rahimde gelişen bebek aynı zamanlamayla doğal yollarla oluşmuştu.

İkiz bebekleri olacaklarını öğrenen çift, hem korkuyu hem de mutluluğu aynı anda yaşadı. Yakın takip gerektiren zorlu gebelik sürecinin ardından Elif-Emre Kaş çifti, mucize olayın kahramanı ikizleri Muhammed Tuğra ve Lale Hüma’yı 6 ay önce sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Anne Elif Kaş, duygularını “Mucizeler çok şükür kucağımızda” sözleriyle ifade etti.



"1 BEKLERKEN 2 BEBEĞİMİZ OLDU"



Hamile olduğunu öğrendiğinde hem mutlu olduğunu hem de çok heyecanlandığını söyleyen anne Elif Kaş, “Bir beklerken iki bebek gördük. Daha önce çift rahim görmüşlerdi, şekil bozukluğu olarak görmüşlerdi ama kesin bir sonuç söylenmemişti. Hamile kaldıktan sonra çift rahim olduğu daha net anlaşıldı. Biri sağda biri solda ayrı ayrı tutunmuşlardı. Kimse beklemiyordu çok şükür sağ salim kucağımıza aldık” ifadelerini kullandı.



"HER KONTROLDE ‘ACABA YAŞIYORLAR MI?’ DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"



Yaşadığı diğer düşük gebeliklerin ardından bu hamileliğinde korkularının devam ettiğini belirten anne Kaş, “Diğer düşüklerim olduktan sonra bu hamileliğimde çok korkmuştum. Her kontrole gittiğimde acaba yaşıyorlar mı? Kalpleri durmuş mu? Biri duruyor, biri düşmüş mü? Hep bu korkuyla gittim ama hep sağlıklı gördüm yine de eve geldiğimde içime bir korku düşüyordu” diye konuştu.



"MANEVİ OLARAK ÇOK YIPRANIYORSUNUZ; UMUT KAYBETMEYİN"



“Onlar ağlıyor ben ağlıyorum, gülüyorlar gülüyorum, onlarla her duygularını yaşıyorum” diyen anne Elif Kaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Tarif etmesi çok zor. Kendimi onlara adadım. Yeter ki iyi ve sağlıklı olsunlar. Çok şükür Allah bize iki tane nasip etti. Olmaz diyip kimse vazgeçmesin. Umudunu kaybedenlere yaşadıklarımı anlatıyorum. Benim de böyle bebeklerim olacağı aklıma gelmezdi. İkiz çocuklarım olsun çok istiyordum. Mutlu son olduktan sonra iyi ki denemişim ve vazgeçmemişim demiştim”



"İLK DUYDUĞUMDA KONUŞAMADIM"



31 yaşındaki baba Emre Kaş, hamilelik haberini ilk öğrendiklerinde çok sevindiklerine dikkat çekerek, “Transfer olduktan sonra eşimin gebe olduğunu öğrendik ve çok sevindik. İlk duyduğumda kitlendim ve konuşamadım. Kontrollere gittiğimiz zaman ikiz olduğunu öğrendik ve daha çok mutlu olduk. Aynı zamanda endişeye kapıldık çünkü iki defa düşük yaşanmıştı. Erken doğum riski de bizi korkutuyordu” dedi.



ÇİFT RAHMİ OLANLARDA İKİZ GEBELİK DAHA RİSKLİ



Kaş çiftine, kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulayan Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Lale Susan Karakış, çift rahim anomalisinde ikiz gebeliklerin riskli olduğuna dikkat çekti.



Karakış, “Çift rahmi olan hastalarda kısırlık büyük bir problem olmasa bile gebelik sırasında erken düşük oranları ve erken doğum oranları daha fazla oluyor. İkiz gebelik de bu risklerin görülme olasılığını artırıyor. Bu nedenle tek embriyo transferi ile ilerledik ancak yaptığımız transfer sonrası elde ettiğimiz gebelik muayenesinde tek kese beklerken iki kese olduğunu gördük. Şansımız yaver gitti ve sağlıklı ikizlerimize kavuştuk” ifadelerini kullandı.



KISIRLIK PROBLEMİ OLAN ÇİFTLERDE GÖRÜLME ORANI YÜZDE 8



Birçok kadının farkında bile olmadığı, hiçbir belirti göstermeyen bazı doğumsal anomalilere sahip olduğunu hatırlatan Op. Dr. Karakış, “Bu durum kısırlık olmayan kişilerde yüzde 5 oranında görülüyor, kısırlık problemi olan çiftlerde ise görülme olasılığı yüzde 8. Rahim anomalisi tek başına kısırlık için bir risk faktörü değil. Daha çok gebelik komplikasyonları; erken doğum, doğum sonrası kanama, düşük gibi riskleri artırıyor” dedi.