İki belediyeye milyonlarca lira para cezası

FİNİKE BELEDİYESİ'NE DE CEZASI



Ekipler, Finike belediyesine yönelik de çalışmalarını sürdürdü. Yapılan incelemeler sonucunda Alakır Çayı yakınlarındaki alana Finike Belediyesi’ne ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığı tespit edildi.



Ayrıca alanda bulunan atıkların bir kısmının yanmaya devam ettiği belirlendi.



Finike Belediyesi’ne de 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.