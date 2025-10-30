İki belediyeye milyonlarca lira para cezası
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Finike Belediyesi'ne atıklarını çay kenarına dökmelerinden dolayı para cezası uygulandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Turunçova Mahallesi’nde bulunan toprak alana belediyeye ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığı belirlendi.
Belediyeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza verildi.
FİNİKE BELEDİYESİ'NE DE CEZASI
Ekipler, Finike belediyesine yönelik de çalışmalarını sürdürdü. Yapılan incelemeler sonucunda Alakır Çayı yakınlarındaki alana Finike Belediyesi’ne ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığı tespit edildi.
Ayrıca alanda bulunan atıkların bir kısmının yanmaya devam ettiği belirlendi.
Finike Belediyesi’ne de 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.
- Türkiye
- Antalya Finike
- Antalya Büyükşehir Belediyesi