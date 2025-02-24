İki bilezik karşılığında bebekken satıldı: Elindeki fotoğraflarla gerçek ailesini arıyor

İki bilezik karşılığında çocukken başka bir aileye verildi.



İstanbul Kartal’da 21 yıl önce bir hastanede dünyaya gelen Sefa Ünal, iddiaya göre doğumdan bir hafta sonra, Gül H. ve Barış H. tarafından biyolojik annesinden rızasıyla başka bir aileye evlatlık verilmek üzere alındı.



Bursa’ya getirilen bebek, iki bilezik karşılığında, çocuğu olmayan Döndü-Mülazım Ünal çiftine verildi. Çift, bebeği evde dünyaya geldiğini söyleyip hastane raporu olmadan nüfuslarına kaydettirdi. Kendisini evlatlık alan ailesiyle büyüyen Sefa Ünal, lise eğitimini tamamladıktan sonra tekstil fabrikasında çalıştı, ardından da vatani görevini yerine getirmek üzere Ankara'nın Balgat ilçesine gitti.



Askerliğini tamamlayıp, 21 Şubat 2024'te Bursa'ya dönen Sefa Ünal, akrabaları ve yakın çevresinden evlatlık olduğunu öğrenince hayatı alt üst oldu.

"ŞÜPHELENDİĞİM HERKESLE DNA TESTİ YAPTIRMAK İSTİYORUM"



Kendisini evlat edinen ailesiyle birlikte biyolojik ailesini aramaya başlayan, katıldığı televizyon programından da sonuç alamayan Ünal, mutlu bir ailesi olduğunu ancak 21 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendiğini dile getirdi.



Şu anda gerçek ailesini aradığını sözlerine ekleyen Ünal, "Bana doğruları söyleyen üvey aileme sordum. Şüphelendikleri iki kişinin olduğunu söylüyorlar. O, iki kişiye bir türlü ulaşamıyoruz." dedi.



DNA testi yaptırmak istediğinden bahseden Ünal, "Gerçek ailemi bulmak ve her kim olursa, şüphelendiğim insanlarla DNA testi yaptırmak istiyorum. Şu an çok zor durumdayım. Psikolojim çok kötü durumda. Artık hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor." diye konuştu.



"BAZI KİŞİLERİN GERÇEK ANNEM İLE BABAMI BİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Çevresindeki bazı kişilerin gerçek annesi ile babasını bildiğini fakat sakladıklarını iddia eden Ünal, “Ben bir televizyon programına katıldım. Program ekibiyle şüphelendiğim kişilerin evine gittik ve karşı taraf kapıları açmadı. Benden saklıyorlar. Bazı kişilerin, gerçek annem ile babamı bildiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"BANA '15 BİN LİRA VERİRSEN, SEFANIN GERÇEK AİLESİNİ BULDURURUZ' DEDİLER"



Sefa Ünal'ı evlat edinmeleri için aracı olan kişilerle 21 yıl sonra tekrar görüştüğünü söyleyen Döndü Ünal, şunları söyledi:



“Bizim eve geldi. Onlara, ‘Sefa'nın gerçek ailesini buldunuz mu’ diye sordum. Hala bir haber olmadığını söylediler. Daha sonra bana, ‘15 bin lira verirsen, İstanbul'da birisini tutup, Sefa'nın ailesinin buldururuz’ dediler.



Ben de param olmadığı için ‘Veremem' dedim. Bunun üstüne bana, 'Zor bulursunuz. Ölsem de Sefa'nın ailesinin söylemeyeceğim, bu sır mezara kadar bende kalacak' dedi. Daha sonra evden çıkıp gitti.”