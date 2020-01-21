İki bin yaşındaki ağaç kar yağışına dayanamadı

Türkiye'nin en yaşlı dünyanın ise ikinci yaşlı ağacı olarak kabul edilen Konya'daki Ağıl Ardıç'ın bir kısmı kar yağışı nedeniyle yıkıldı.

Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi’nde bulunan bin 730 rakımlı tepedeki 22 metre boyunda, 4 metre çapında ve 12 metre çevre genişliğindeki ‘Ağıl Ardıç’ ağacı kar yağışına dayanamadı.

2 bin yaşındaki ağacın bir kısmı ağırlık nedeniyle kırılarak yıkıldı.

Ağıl Ardıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında tabiat anıtı olarak tescil edilmişti.

Yüzyıllara tanıklık eden ağaç, yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Yaklaşık 10 kişinin ellerini açarak ancak kucaklayabildiği ‘Ağıl Ardıç’ ağacı Balcılar Mahallesine 8 kilometre mesafede bulunuyor.



Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, kara yemişli, 20 metreye kadar boylanabilen, 2 bin 300 metreye kadar yayılabilen ve 60-70 kadar türü bulunan ardıç, orman yaşamının sona ermesi aşamasında, en son kaybolan dayanıklı türden. Erozyonu önlemek için, rüzgar aşındırmalarına karşı ve süs bitkisi olarak da yetiştirilebiliyor.