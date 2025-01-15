İki buçuk metre boyunda yayın balığı yakaladı

Edirne'de Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Erdal Yaman’ın ağına 2.45 metre boyunda ve 69 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

İki buçuk metre boyunda yayın balığı yakaladı

Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde tekneyle nehre açılan balıkçı Erdal Yaman’ın ağına büyük bir takıldı.

Bir süre uğraşan Yaman, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı.

İki buçuk metre boyunda yayın balığı yakaladı - 1

Yaman, 2.45 metre boya ve 69 kilogram ağırlığa sahip balığın, yayın balığı olduğunu fark etti.

Yaman, uzun süredir bu büyüklükte bir yakalamadığını belirterek, avın bereketli geçtiğini söyledi.

Erdal Yaman, boyundan uzun balığı restoranlara satacağını belirtti.

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