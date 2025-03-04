İki cinayete iki müebbet: Önce baldızını sonra çalışanını öldürmüş

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak 2024'te bir televizyon programına katıldı.



Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti.



Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı. Antalya'ya getirilen Zeynel Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazideki aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı.

Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı.

Ali Diken

BOŞ ARAZİYE İKİ CESET GÖMMÜŞ



Zeynel Boyacı'nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Aksay'ın ailesinin, 13 Ağustos 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.



Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.

Zeynep Ece Aksay

MOTOKURYEYİ BOĞMUŞ, BALDIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ



Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç.K. ile birlikte adliyeye sevk edildi.



Cinayetleri itiraf eden Boyacı, Ali Diken'i para meselesi ve küfrettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi.



Boyacı, baldızını ise madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söyledi.



Zeynel Boyacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.