İki çocuğa kaldırım taşı ve bıçakla saldıran zanlılar tutuklandı

İstanbul Sultangazi'de tartıştıkları kız öğrenciyi taş atarak yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.
Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül'de iki kişi, lise öğrencisi 15 yaşındaki Merve N.K. ve arkadaşını taciz etti.
Zanlılardan biri olay yerinden uzaklaşmak isteyen Merve N.K'ya kaldırım taşı ile saldırdı.
Burnundan yaralanan ve dişleri kırılan Merve, hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar Merve'ye yardım etmeye çalışan arkadaşının kulağını bıçakla kesti.
Olay sonrası O.A.A. ve Y.A isimli zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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