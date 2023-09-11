İki çocuğa kaldırım taşı ve bıçakla saldıran zanlılar tutuklandı

İstanbul Sultangazi'de tartıştıkları kız öğrenciyi taş atarak yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.



Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül'de iki kişi, lise öğrencisi 15 yaşındaki Merve N.K. ve arkadaşını taciz etti.



Zanlılardan biri olay yerinden uzaklaşmak isteyen Merve N.K'ya kaldırım taşı ile saldırdı.