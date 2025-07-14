İki çocuğun ölümünde 10 yıl cezaya itiraz: "Beğeni uğruna öldüler"

Mardin 'de yaya geçidinde iki çocuğun ölümüne neden olan sürücü 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımların altına, "Cani, katil." gibi ifadeler yazdığı görüldü.

Ayrıca Nurullah Çiçek'in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı.

Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Bumanhan aynı gün, Orhan Kemal Duva da bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazaya neden olan sürücünün sosyal medyada hız yaptığı videoları paylaştığı ortaya çıktı

Mütalaada, bilinçli taksirle öldürme suçundan 85/2 maddesi gereğince cezalandırılmasını talep edilerek, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu dikkate alındığında; Nurullah Çiçek'in Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/B ve 146'ncı maddelerinde belirtilen yükümlülükleri ihlal ettiği, yaya geçidinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermediği ve yüzde 100 kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

CEZASI İNDİRİMLE 10 YILA ÇIKARILDI

Bozma kararının ardından davanın ilk duruşması 11 Haziran'da görüldü.

Duruşmaya, kazadan ölen çocukların aileleri, avukatları mahkemeye salonunda hazır bulunurken, sanık Nurullah Çiçek ise tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden katıldı.

Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanığın eylemini bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle cezayı 1/2 oranında artırarak 12 yıla çıkardı.

Mahkeme heyeti, yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezada indirim yaparak sanığa 10 yıl hapis cezası verdi.

"BİRKAÇ BEĞENİ İÇİN ÖLÜMLERİNE NEDEN OLDU"

Kazanın yıl dönümünde oğlunun mezarını ziyaret eden Esra Bumanhan, sanığa verilen 10 yıl hapis cezasına yeniden itiraz ettiklerini ve istinafa taşıdıklarını ifade ederek, “Çocuklarımızın öldüğü kaza görünümlü katliamın üzerinden 1 yıl geçti. Bizim acımız hale taze, sürücünün aldığı ceza da yüreğimizi soğutmadı. Çocuklarımız bir daha geri gelemeyecek ama bizim isteğimiz yüksek bir ceza almasıdır." dedi.

Acılı anne şöyle devam etti:

"Önce 7 yıl hapis cezası verilmişti, itiraz edince karar istinafta bozuldu ve tekrar yargılama sonrası 10 yıla çıkartıldı. Verilen yeni karar da bizi memnun etmedi, kararı yine istinafa taşıdık. Biz adil bir ceza istiyoruz. 2 evladımız geri gelemeyecek, onları kaybettik. Çocuklarımız için en ağır cezanın almasını istiyoruz.

Öyle bir karar verilsin ki; bunun gibi trafik canavarlarına emsal olsun. Adalet Bakanlığına da sesleniyoruz; bize yardımcı olsunlar. Emsal teşkil edecek bir karar istiyoruz. Çocuğum yaşasaydı 11'inci yaşına girecekti.

Hayat ve neşe dolu bir çocuktu. Sırf sosyal medyada birkaç beğeni almak için neşe dolu iki evladımızın ölümüne sebep oldu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz."